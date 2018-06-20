В Крыму возник дефицит сжиженного газа – сообщения об этом начали появляться в соцсетях еще в начале месяца, теперь информацию подтвердили и нефтетрейдеры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время чемпионата мира по футболу в России введено ограничение на передвижение вагонов с опасными грузами. Поскольку топливо Крым получает с материка, это ограничение коснулось и автомобилистов полуострова.

Официальных комментариев по этому поводу пока не последовало.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.06.18

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