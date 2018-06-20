Подойдут и больные, и старые: женщины на Украине будут служить в армии до 60 лет

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, призванный «повысить мотивацию граждан к прохождению военной службы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных-женщин повышен до 60 лет, как у мужчин, «что обеспечит гендерное равенство и увеличит мобилизационный ресурс», – считают в правительстве «Незалежной».

С 23 до 30 лет повышается максимальный возраст для поступления в высшие военные учебные заведения, «что позволит участникам АТО и операции Объединенных сил поступать на учебу и продолжать военную службу офицерами или сержантами», – говорится в пояснительной записке к закону.

Кроме того, закон предоставляет возможности военнослужащим, признанным решениями военно-врачебных комиссий негодными по состоянию здоровья к военной службе, продолжать служить: «Боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службы таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на воинских должностях, которые не требуют физических нагрузок», – заявили в пресс-службе Порошенко.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 20.06.18

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