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Среда, 20 июня 2018, 14:30 мск

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Отфутболили: украинцу запретили посещать спортивные мероприятия в России

Гражданину Украины запретили посещать спортивные мероприятия в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Хамовнический суд Москвы оштрафовал украинца за нарушения правил поведения болельщиков: во время первого матча Чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии мужчина выбежал на футбольное поле. За это ему придется заплатить 7 тысяч рублей. Кроме того, ему запрщено посещать спортивные мероприятия на территории России в течение 6 месяцев. Болельщик свою вину признал и заявил, что выбежал на поле от избытка чувств.

Это пока единственное административное дело против болельщиков мундиаля, поступившее в столичные суды, сообщает РБК.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 20.06.18

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