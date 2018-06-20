Украинские контрабандисты оплатят размещение американских систем ПВО на границе с Россией

В министерстве обороны Украины предлагают разместить американские системы ПВО на границах с Россией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские военные надеются получить на «закрытие» границ 4 миллиарда долларов. Эти деньги, по мнению министра обороны Украины Степана Полторака, могут быть выделены из средств, которые в правительстве «Незалежной» планируют получить в рамках борьбы с контрабандой. По словам Полторака, 4 миллиардов долларов хватит на покупку пяти дивизионов системы ПВО Patriot, используемых армией США.

План действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне украинский кабмин утвердил на сегодняшнем заседании. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о новых мошеннических схемах, которые используются в «Незалежной». Один из них связан с реализацией топлива, которое попадает на АЗС нелегально, без оформления и растаможивания.

По оценке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, из-за контрабандных схем бюджет страны недополучает до 100 миллиардов гривен (3,8 миллиарда долларов). Он настаивает на восстановлении уголовной ответственности за контрабанду, что должно усилить давление на участников подобных схем, и обеспечить пополнение бюджета средствами, на которые уже претендует ведомство Полторака.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 20.06.18

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