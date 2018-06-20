Украину обвинили в репрессиях против крымских татар

Украинские власти лишь на словах озабочены проблемами крымских татар, а на деле не упускают возможности подвергнуть их репрессиям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», адвокат бывшего заместителя министра спорта Крыма Фаруха Камалова, задержанного СБУ при попытке въехать на Украину, обратился к крымским татарам, надеясь на их поддержку соотечественника. Юрист Валентин Рыбин считает, что на примере обращения украинских силовиков с его подзащитным, представители народа должны осознать, как к ним на самом деле относятся власти «Незалежной».

Напомним, спецслужбы Украины обвиняют Камалова в госизмене, так как он якобы занимался антиукраинской деятельностью. Сам экс-замминистра не видит ничего криминального в том, что занимал руководящую должность в ведомстве, назвав это «вопросом выживаемости». «Это крымский татарин Фарух Камалов, которого Украина считает государственным изменником за то, что он работал в должности заместителя министра спорта Крыма. Смотрите татары, как Украина обращается с вами и вашими людьми – в наручниках и в клетке, в здании Днепровского районного суда Киева», – заявил Рыбин в видеоролике с Камаловым, который адвокат опубликовал на своей странице в Facebook.

Камалова, по его словам, во время заседания суда держали под стражей в наручниках, но юристу удалось добиться, чтобы их сняли и выпустили бывшего чиновника из клетки. На заседании он также потребовал расследовать пытки голодом, которые применяются к его подзащитному.

Рыбин считает, что Камалов невиновен, и вынужден находиться за решеткой в «Незалежной» за то, что не уехал на Украину, а остался жить и работать в Крыму, чем недовольны украинские спецслужбы.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 20.06.18

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