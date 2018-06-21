В Крыму поднимут стоимость проезда в пригородном транспорте

В Крыму подорожает проезд в пригородном транспорте.

Как сообщили РИА «Новый День» в Государственном комитете по ценам и тарифам РК, тариф на перевозку одного пассажира в пригородных автобусах, следующих по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, составит 1 рубль 52 копейки за километр.

Одной из главных причин повышения стоимости пассажирских перевозок называют значительный рост цен на топливо: действующий тариф (1,35 рубля) действует с 1 июня 2016 года и рассчитан с учетом стоимости топлива на уровне 36 рублей 40 копеек за литр.

«В структуре затрат предприятий-перевозчиков топливо является одной из основных составляющих – на его долю приходится более 40% от всех затрат», – пояснил временно исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Республика Крым Юрий Новосад.

Новый тариф вводится в действие с 1 июля.

Симферополь, Лиана Макоба

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