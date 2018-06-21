Президенты России и Украины провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разговор состоялся по инициативе Порошенко.

«С учётом прошедших в середине июня встречи министров иностранных дел и консультаций помощников лидеров государств «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина, Франция) обсуждены вопросы урегулирования кризиса на юго-востоке Украины.

С российской стороны подтверждена безальтернативность «комплекса мер» 2015 года как основы политического урегулирования внутриукраинского конфликта и отмечена важность повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы и «нормандской четвёрки», – сообщили в пресс-службе Кремля. –

Владимир Путин выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе, ростом числа жертв среди мирного населения в результате участившихся обстрелов региона украинскими силовиками.

Лидеры обменялись мнениями по вопросам реализации российской инициативы учреждения миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине».

Кроме того, обсуждались вопросы обмена пленными и посещения уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении на Украине, и украинских – в России.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 21.06.18

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