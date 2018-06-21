ЧП в Крыму: горит пансионат, есть пострадавшие

В Евпатории вспыхнул пожар в пансионате «Арсенал».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание началось с кровли, затем огонь перекинулся на жилые этажи. Площадь пожара достигла 280 квадратных метров. Потушить его пока не удается.

Погибших нет, пострадали шесть человек – они госпитализированы с предварительным диагнозом «Отравление угарным газом».

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 21.06.18

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