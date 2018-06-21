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Четверг, 21 июня 2018, 18:52 мск

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На стройке Крымского моста краном насмерть придавило бетонщика

Во время работ по строительству железнодорожной части Крымского моста погиб рабочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», его убил крановщик, которого подозревают в причинение смерти по неосторожности.

По информации Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России, ЧП произошло 27 мая. По данным следователей, машинист крана является сотрудником АО «Мостострой-11».

«Выполняя строительные работы по возведению железнодорожного моста, расположенного между косой и островом Тузла Темрюкского района Краснодарского края, в нарушение требований типовой инструкции крановщика, при развороте крана не убедился, что в зоне разворота отсутствуют посторонние лица. В результате чего был смертельно травмирован бетонщик организации, его придавило нижним контргрузом крана к перильному металлическому ограждению рабочего моста», – сообщили в пресс-службе управления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Краснодар, Леонид Маковецкий

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