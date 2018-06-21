Владелец гостиницы в Алуште заплатит миллионы за пользование канализацией без договора

Владельца гостиницы в Алуште оштрафовали почти на два миллиона рублей за незаконные врезки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нарушения выявили сотрудники отдела экономической безопасности и водной инспекции госпредприятия «Вода Крыма».

«При обследовании прилегающей территории был установлен факт безучетного и бездоговорного пользования водой и канализацией. Собственник домовладения от пояснений отказался. Своими действиями владелец нанес предприятию колоссальный ущерб», – сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что сумма санкций составила 1,9 миллиона рублей.

Примечательно, что владелец четырехэтажного здания настаивает на том, что это не гостиница, а частное домовладение, несмотря на наличие комфортабельных номеров для отдыхающих.

В отделе водной инспекции «Воды Крыма», который занимается выявлением незаконных врезок, утверждают, что подобные нарушения не только способствуют появлению дефицита воды, но и даже могут привести к экологическим катастрофам.

«Во всех прибрежных населенных пунктах с наступлением курортного сезона канализационные очистные сооружения работают на пределе своих мощностей. Любые нарушения в их работе, могут привести к серьезным экологическим проблемам региона. Незаконные врезки в систему канализации создают угрозу выплеска необработанных стоков в море», – пояснил начальник отдела Александр Абецюнас.

Алушта, Леонид Маковецкий

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