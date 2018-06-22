На Украине заблокировали активы «Единой России» и Ротенбергов

Украина в очередной раз расширила санкционный список: в перечень включено еще 30 юридический и ряд физических лиц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под ограничения попали партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», Демократическая партия России, Аграрная партия России и «Патриоты России».

Это означает, что их активы на Украине будут заблокированы, они не смогут вывести деньги за пределы страны ни безналичным путем ни с помощью наличных.

В числе прочих под санкции попала вся Центральная избирательная комиссия России во главе с Эллой Памфиловой, а также российские бизнесмены Аркадий, Борис, Роман и Лилия Ротенберги.

В прошлый раз Украина расширила санкции против России в конце мая, напоминает РИА «Новости». Тогда в список вошли 1748 физических и 756 юридических лиц.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.06.18

Жители Крыма будут получать загранпаспорта в МФЦ. / 22 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Участник драки с пограничниками в Мариуполе скрылся от «защитников украинского языка» в Крыму. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»