Мало нам санкций: в парках Севастополя масштабно «гадит» американская бабочка

Севастопольские активисты бьют тревогу: растения в одном из городских парков могут быть уничтожены насекомыми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники обратились к чиновникам с просьбой спасти недавно посаженные деревья.

«На Динопарк напал старый враг озеленения Севастополя – американская бабочка! Если сейчас очень оперативно не обработать деревья, то вновь посаженные растения погибнут! Просим городские власти и подрядчика реконструкции максимально оперативно этот вопрос решить», – разместили в социальных сетях свое обращение активисты общественной организации «Севпарки».

На фотографиях, которые опубликовали общественники, заметна паутина на деревьях, под которой находятся гусеницы. Если чиновники не примут меры, растительность в парке будет уничтожена в течение лета.

Напомним, отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РК в мае сообщил об угрозе массового распространения на полуострове американской белой бабочки. Насекомых относят к карантинным вредителям, чьи гусеницы могут нанести вред около 230 видам деревьев. Но чаще всего они уничтожают плодовые культуры.

Историческая родина бабочки – Северная Америка. Там она распространена на всей территории – от Канады до Мексики. Нашествие бабочки на Евразию началось в середине ХХ века – ее завезли вместе с фруктами. В 1952 году вредитель был обнаружен на территории Украины в Закарпатье, а вскоре появился в южных регионах России и среднеазиатских республиках.

Фото группы ВК «Севпарки»

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