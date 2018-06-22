Население Крыма старится и после 70 лет исчезает

В Крыму меняется возрастной состав населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 2013, последнего «дороссийского» года, численность жителей Крыма (без Севастополя) немного уменьшилась – с 1 млн 956 тыс до 1 млн 913 тыс человек. Кроме того, Крымстат опубликовал анализ распределения населения республики по возрастным группам.

Численность детей, родившихся после «Крымской весны» упала: малышей до четырех лет стало на 2,5 тысячи меньше. Зато неуклонно росло число подростков.

Дальше – очередная демографическая яма: число молодых крымчан от 15 до 29 лет уменьшилось. Особенно значительно – тех, кому от 25 до 29 лет, их стало на 4 тыс меньше. У них же и не родились новые жители республики.

Суда по разговорам в профессиональной среде, с 2014 года из Крыма одних только специалистов IT-шников уехало несколько тысяч. Большинство из них, вероятно, и попали в эту возрастную категорию. Свою роль сыграли и 90-ые годы. Напомним, в 1992 году, после развала СССР, рождаемость и в России, и на Украине резко упала и продолжала сокращаться еще несколько лет.

В следующих по возрасту группах наблюдается устойчивый рост.

Крымчан в пенсионном возрасте было 496 тыс, теперь их 538 тыс человек.

Например, тех, кому от 60 до 70, за последние годы стало больше почти на 50 тыс человек. Вероятно, «помогли» пенсионеры, перебравшиеся с материка к теплому морю.

Дальше в действия вступают другие законы диалектики природы: людей старше 70 лет было в 2013 году 218 тысяч, осталось 201.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 22.06.18

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