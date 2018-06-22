Украинские чиновники бегут в Крым

Украинский чиновник, обвиняемый во взяточничестве, сбежал в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководителя управления водных ресурсов Запорожской области чиновник и двух его заместителей задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

«Во время расследования по ходатайству стороны обвинения следственным судьей руководителю Запорожского регионального управления водных ресурсов была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тысяч гривен. После внесения залога подозреваемого освободили из СИЗО, но, в нарушение своих обязанностей, он уклонился от явки к следователю и уехал в Крым», – сообщили в прокуратуре Запорожской области.

Суд выдал разрешение на задержание беглеца и дальнейшего помещения его под стражу. Решается вопрос об осуществлении специального досудебного расследования.

Отметим, если чиновник вернется на Украину, ему грозят 10 лет лишения свободы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.06.18

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