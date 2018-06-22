Смертельное падение: в Севастополе автомобиль сорвался с обрыва в море

В Севастополе в районе мыса Фиолент с обрыва сорвалась машина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по сведениям очевидцев падение автомобиля в море стало смертельным для водителя. ЧП произошло вечером 21 июня в районе остановки «Автобат».

По предварительной информации, упавший автомобиль – «Лада Приора» серебристого цвета. Машина находится на дне моря, на глубине 13 метров, в перевернутом состоянии, ее крыша деформирована.

По утверждению очевидцев, сразу после ЧП специальные службы достать автомобиль не смогли. Операция продолжается сегодня. Между тем, в МЧС Севастополя инцидент пока не комментируют.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 22.06.18

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