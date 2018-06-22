В администрацию Ялты нагрянули автоматчики, чиновникам запретили покидать рабочие места (ФОТО)

В администрацию Ялты нагрянули силовики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оперативные мероприятия проводятся с утра, в здании находятся автоматчики.

В пресс-службе администрации Ялты комментировать действия силовиков корреспонденту РИА «Новый День» наотрез отказались. Официальную информацию по оперативным мероприятиям пока не озвучивают и в силовых структурах республики.

Ялтинский общественник Сергей Сардыко, который стал свидетелем действий силовиков в администрации, рассказал корреспонденту РИА «Новый День», что всех служащих попросили не покидать рабочие места. Здание сотрудникам администрации нельзя было покидать даже во время перерыва.

Фото Сергея Сардыко

«Особое внимание вызвал кабинет руководителя аппарата администрации Удовиной, видимо, знающей много тайн: здесь стоял омоновец с автоматом!», – написал Сардыко на своей странице в Facebook.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 22.06.18

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