Сам себе полуостров: Bloomberg отправил Крым в «свободное плавание»

Информационное финансовое агентство Bloomberg опубликовало карту мира, на которой Крым не является ни российской, ни украинской территорией.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники агентства решили инфографикой продемонстрировать ход выборов в разных странах: темно-серым цветом они обозначили страны с уже прошедшим голосованием, зеленым – те, где кампания должна завершиться до конца года, желтым – где выборы состоятся в 2019 году. К первой группе относится Россия, к третьей – Украина. Обе страны выделены соответствующими цветами.
А Крым обозначен светло-серым наряду со странами в которых в текущем и будущем году выборов нет.
Москва, Артем Рокотов
Москва. Другие новости 22.06.18
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