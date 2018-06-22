Бездомная из Москвы обошла все кордоны, мечтая попасть в Крым

Бездомная женщина, живущая в международном аэропорту «Шереметьево», решила воплотить в реальность свою мечту попасть на море и тайно проникла в самолёт, который готовился к вылету в Симферополь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», женщине удалось пройти все зоны контроля, при этом у неё не было ни документов, ни билета. Однако добраться до Крыма ей так и не удалось: стюардессы ещё до вылета выяснили, что женщины нет в списке пассажиров.

По информации телеграм-канала Mash, инцидент произошел в марте, однако стало известно о нём только сейчас.

Чтобы разобраться в том, как безбилетница смогла пройти зоны контроля, к самолету вызвали сотрудников ФСБ и полиции. В отношении бездомной составили административный протокол и отпустили, но как утверждает канал, «вопрос о том, как женщина прошла все кордоны безопасности, так и остался вопросом».

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 22.06.18

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