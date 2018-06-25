Крым и Донбасс уходят из топа федеральной медиа-повестки

Федеральная пресса ослабила внимание к Крыму и Донбассу. Об этом свидетельствует анализ, сделанный в рамках проекта «Медиалогия».

Анализировалось упоминание регионов с ноября 2013 по май 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марте 2014 года федеральные телеканалы, например, упомянули Крым почти 5 тысяч раз, а с марта 2016-го этот показатель не превышает 1 тысячи раз в месяц. Как правило, общее число упоминаний составляет 400- 600 раз.

Термин «Крымская весна» в марте 2016 года на федеральном телевидении использовали 141 раз, в марте 2017 года – 76, а в марте 2018 – 27.

Подобным образом снижается упоминаемость ДНР и ЛНР.

Об Украине в целом говорят довольно много, но значительно реже, чем прежде: количество упоминаний страны на российских телеканалах сократилось с 6 тысяч в марте 2014 года до 2 тысяч в марте 2017-го. И продолжает снижаться.

По всем российским федеральным СМИ (включая федеральные издания, информагентства, шесть федеральных телеканалов, радиостанции и популярные новостные порталы) спад крымско-украинской повестки ощущается чуть меньше. «Крымскую весну» здесь вспоминают тоже скорее к годовщинам, причем в 2017 году она упоминалась 2,2 тысяч раз, а в этом – 1,1 тыс. А вот Крым позиций практически не сдает и с прошлой весны даже вырос до 60-70 тысяч упоминаний против 40-50 тысяч в предыдущие годы. Уверенно в повестке держатся Донбасс, ДНР и ЛНР. Упоминание ДНР, например, за последний год колебалось от 36 тыс. до 52 тыс. Меньше, но все еще говорят и о «русской весне»: в марте и октябре прошлого года она упоминалась почти по 5 тысяч раз, а в последние месяцы она встречалась не больше 2,2 тысяч раз, отмечает «Коммерсант».

«Страна не может жить только этими темами. Их усиление в повестке ситуативно, в зависимости от появления ярких поводов»,– цитирует издание политолога Алексея Чеснакова, называющее происходящее естественным процессом: «Мы же не находимся в состоянии монополизации повестки одной темой».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 25.06.18

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