Власти Украины довели страну до обнищания: отдых в Крыму теперь мечта (ФОТО)

Жители Украины не имеют возможности приехать в Крым на отдых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ряд украинских СМИ заявили, что большинство украинцев не желают отдыхать на территории полуострова. В качестве причин называются высокие цены, а также российский статус Крыма, который возмущает украинских националистов и отбивает у них желание провести отпуск на курортах полуострова.

Тем временем, в Верховной раде Украины считают, что украинцы после госпереворота в «Незалежной» попросту обнищали, и далеко не все граждане страны теперь могут себе позволить выехать за границу. В том числе и в Крым.

«Впервые две трети украинцев не планируют в этом году отпуск. Я думаю, что такого не было даже в обхаянном вами коммунизме – всегда был месяц отпуска у людей. Если две трети людей не планируют отпуск – значит, вы довели страну до обнищания», – заявил нардеп Вадим Рабинович, раскритиковав Госслужбу статистики Украины за ложные данные о якобы удешевлении продуктов.

Напомним, по данным главы комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, в Крым продолжает ездить «огромнейшее количество туристов» из Украины, не попавших под влияние информационной кампании Киева, направленной на создание негативного имиджа курортам полуострова. По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, из Украины на отдых в Крым приезжает порядка 10% туристов от общего потока. Как утверждает Черняк, по состоянию на 14 июня, в Крыму отдохнуло 1,5 миллиона человек.

Стоит отметить, что владельцы жилья на ЮБК к желанию украинцев провести отпуск в Крыму относятся совершенно спокойно. Чтобы упростить бронирование номеров для таких туристов, некоторые крымчане указывают на рекламных табличках своих гостевых домов не только российские телефонные номера, но и украинские.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.06.18

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