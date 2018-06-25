Подрядчик с Алтая больше в Крым не зайдет

Почтальоны с Алтая не добрались до Севастополя, хотя и подрядились доставлять там платежные документы физическим и юридическим лицам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в феврале текущего года ГУП «Севастополь телеком» объявило, что готово заплатить 1 млн 982 тыс руб за ежемесячную доставку платежек абонентам – 843 тыс счетов нужно разнести по почтовым ящикам абонентов- физических лиц, еще 25 тыс – по адресам юридических лиц. Договор должен действовать с 1 апреля до конца 2018 года.

В конкурсе на оказание этих услуг победила компания с говорящим названием: ООО «Каюр+» из села Алтайское Алтайского края, предложившее цену на 198 тыс ниже максимальной. Напомним, каюр – погонщик собак или оленей, запряжённых в нарты. Их единственным соперником в конкурсе была местная компания «Адмирал».

Но, несмотря на заключенный госконтракт, алтайские каюры до Севастополя не добрались, к работе не приступили. «Севастополь телеком» был вынужден в одностороннем порядке расторгнуть контракт и в мае объявить новый конкурс на доставку счетов. Но поскольку весенне счета абонентам уже не были доставлены, и работы стало меньше, цена нового контракта понизилась до 1 млн 686 тыс руб.

Теперь уже у Издательского дома «Адмирал» конкурентов не было, он и победил в конкурсе, согласившись снизить цену еще на 144 тыс руб.

На этом история не закончилась: «Севастополь телеком» пожаловался на «Каюр+» в антимонопольную службу (ФАС). Там согласились с аргументами заявителя и включили алтайских почтальонов в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Симферополь, Ольга Картошина

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