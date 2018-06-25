В Симферополе подорожало такси

В Симферополе подорожал проезд в городском такси, и связано это не с курортным сезоном. Речь идет не о новом терминале аэропорта, где специальная диспетчерская служба предложит любую поездку по городу за 600 руб, а о банальных поездках из одной точки города в другую.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , тарифы в среднем на 13% подняли и местные таксисты, и те, чей диспетчер принимает заказы, сидя в Краснодаре (есть и такие).

В реальных цифрах это выглядит так: за посадку стали брать 85 руб (вместо недавних 75), а за каждый километр пути – 17 (против 15). Таким образом, поездка на 3 километра подорожала на 16 руб, на 10 км – на 30.

Например, путешествие в такси из микрорайона Пневматика до центра города стоит теперь около 170 руб.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 25.06.18

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