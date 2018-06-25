Море вместо урны: жители Севастополя требуют выяснить, кто выбрасывает в воду строительный мусор (ФОТО)

В Севастополе море загрязнено большим количеством мусора – отходы в воде можно наблюдать прямо в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фотографии с мусором в воде опубликовали в социальных сетях возмущенные жители города, назвав увиденное «шикарным пейзажем», которым вынуждены «любоваться» не только горожане, но и туристы.

Местные чиновники уверены, что мусор мог скопиться из-за недавнего шторма. Однако не все севастопольцы, активно обсуждающие в соцсетях опубликованные фотографии, разделяют это мнение. Среди отходов – не только пакеты, бутылки и посуда, но и строительный мусор. Который, по мнению, очевидцев могли специально выкинуть в воду. Поэтому жители города предполагают, что ситуация может заинтересовать прокуратуру и стать поводом для серьезных разбирательств.

«Куда смотрит правительство? И после такого срача вы еще хотите, чтобы туристы к нам приезжали», – возмутился в комментариях к публикации житель города.

«Как в Индии. Всё нормально», – отметил один из пользователей.

«Может там под мусором есть и мусоровоз?», – предположил другой севастополец.

Фото группы «Автопартнер Крым» (VK)

Севастополь, Леонид Маковецкий

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