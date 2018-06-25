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Понедельник, 25 июня 2018, 16:53 мск

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Студентов Крымского федерального университета кормили просрочкой

Студентам Крымского федерального университета (КФУ) продавали просроченные продукты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нарушение выявила прокуратура, проведя проверку в филиале КФУ в Сакском районе.

Выставленные на продажу продукты питания с истекшим сроком годности нашли в буфете Прибрежненского аграрного колледжа, что в надзорном ведомстве расценили как угрозу для здоровья учащихся.

«Межрайонный прокурор возбудил в отношении предприятия, которое осуществляет организацию питания в колледже – ООО «Таврида кейтеринг», дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст.14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан)», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

За нарушение предприятие оштрафовали на 150 тысяч рублей.

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