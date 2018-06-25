В Симферополе девушка на иномарке за несколько секунд разбила пять автомобилей

В районе торгового центра «Южная галерея» в Симферополе произошло крупное ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водитель автомобиля «Volkswagen» на парковке торгового центра протаранил четыре машины. Как утверждают очевидцы, за рулем автомобиля находилась девушка, перепутавшая педали, что и стало причиной ДТП, в котором в общей сложности пострадало пять машин.

«Она на кольце остановилась зачем-то и вместо того, чтобы ехать вперед, поехала назад. Мы тоже чуть под раздачу не попали», – рассказывает жительница Симферополя, ставшая свидетельницей ДТП.

«Сильная женщина! Не каждому мужику под силу четыре машины «ушатать» за пару секунд», – пошутила другая пользовательница.

Стоит отметить, что авария удивила не только пользователей социальных сетей. По словам очевидцев, прибывшие на место ЧП аварийные комиссары признались, что столкнулись с подобным случаем впервые. Между тем, свидетели ДТП отмечают, что владельцам пострадавших машин не до смеха, так как у девушки, которая находилась за рулем автомобиля «Volkswagen», по предварительной информации не оказалось страховки. Что осложнит пострадавшим получение компенсации на восстановление машин. В то же время, по словам очевидцев, никто из участников ДТП не получил травмы.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.06.18

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