Гражданам Украины в России предоставят миграционную амнистию

В Государственную Думу РФ внесен законопроект «О миграционной амнистии» беженцев из Украины, находящихся на территории России с нарушением миграционного законодательства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно действующему законодательству, граждане Украины могут находиться в России не более 3 месяцев в течение полугода. Чтобы продлить свое пребывание, они должны вернуться на Украину, а затем опять въехать в Россию еще на 3 месяца. Законопроект разрешает украинцам продлевать пребывание в РФ на следующие 90 дней без пересечения границы.

Кроме того, беженцам из Украины, узаконившим свое пребывание в РФ, предлагается давать вид на жительство без промежуточной стадии – разрешения на временное проживание. После этого они будут иметь право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, говорится в пояснительной записке.

Вид на жительство будет выдаваться на три года с правом продления, а при получении гражданства не придется подтверждать свое материальное обеспечение и сдавать экзамен на знание русского языка. Отказ от гражданства Украины предполагается разрешить оформлять в заявительном порядке.

Упрощенный порядок получения российского гражданства будет распространяться и на тех граждан Украины, кто жил до 18 марта 2014 года на территории Крыма, если они вернулись в республику для постоянного проживания.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 25.06.18

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