Половина сферы пассажирских перевозок в Крыму находится в тени

Правительство Крыма высказало серьезные претензии к качеству пассажирского обслуживания на полуострове.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросы работы автобусов обсуждались в рамках межведомственного совещания. Проводивший встречу глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о жалобах крымчан: от прекращения сотрудничества «Крымавтотранса» с сервисом продажи автобусных билетов онлайн «Госавтобус», что лишило пассажиров возможности покупать билеты удобным для них способом, до введения платы в размере 20 рублей в случае, если билет на автобус куплен не на той автостанции, от которой планируется отправление. Кроме того, были подняты проблемы поведения водителей и безбилетных пассажиров, которые, договорившись с водителем, спокойно занимают места в автобусе.

«К сожалению, это означает, что у нас половина этой сферы находится в тени, и власти Крыма не понимают реальных доходов от данного направления, поскольку все подсчеты не соответствуют действительности, – констатировал Аксенов. – На мой взгляд, подобные обращения очень наглядно показывают неэффективность нынешней работы. Поэтому в течение недели Министерство транспорта совместно с профильными структурами должны проработать каждый вопрос и доложить о проведенной работе.

При этом компании-перевозчики также должны пойти навстречу и предложить свои пути решения возникающих проблем. Наша задача – найти баланс взаимоотношений, при котором и пассажиры будут удовлетворены качеством обслуживания, и у перевозчика будут деньги на развитие своего бизнеса».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.06.18

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