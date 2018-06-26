«Мы не любим Москву, но мы любим курить»: в Николаеве взялись за историческую топонимику

В Николаеве предложили внести существенные изменения в городскую топонимику: на сайте городского Совета размещена петиция о переименовании улицы Московской.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Московская улица появилась в Николаеве в 1835 году: она выходила к Московской заставе и начинала «дорогу на «Москву».

Сегодня это историческая часть города.

«С каждым днем в городе открывается все больше и больше разнообразных заведений, особую нишу среди них занимают именно кальянные. Многие уже плохо представляют отдых без кальяна, – отмечает автор петиции. – Учитывая количество открытых заведений, в которых можно покурить кальян по ул. Московской, а их на данный момент уже больше 10, предлагаю идти в ногу со временем и показать всем прогрессивность нашего города. Так же зная, что происходит на востоке нашей страны, помня ситуацию с Крымом, считаю ужасным что в нашем городе до сих пор есть улица Московская! Уверен, большинство людей любят покурить хороший кальян в приятной обстановке с друзьями, любимыми, под хорошую музыку и с настольными играми. Надеюсь на вашу поддержку в переименовании ул. Московской в ул. Кальянную».

Петиция появилась на сайте горсовета вчера днем. На данный момент ее подписали 28 человек.

Отметим, что петиция написана на русском языке.

Николаев, Платон Ефимчук

Николаев. Другие новости 26.06.18

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