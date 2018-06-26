Немецкие турбины напугали крымчан

Симферополь накрыл сильный гул: то нарастающий, то убывающий рев слышен практически во всем городе. Горожане испугались.

«Такое впечатление, что на мой балкон садится реактивный самолет. Это просто ужас, – пишут в соцсетях горожане. – Ощущение, что сегодня утро 22 июня 1941 года».

Тревога оказалась ложной, но к гулу, накрывшему крымскую столицу, Германия руку все же приложила. В госкорпорации «Ростех» сообщили, что началась продувка оборудования перед запуском Таврической ТЭС, расположенной недалеко от Симферополя. Напомним, там установлены турбина, изготовленная немецким концерном Siemens, – именно ее продували паром сегодня утром. Когда станция будет запущена в работу, уровень шума не превысить допустимые нормативы, обещают в «Ростехе».

Как уже сообщал «Новый День», на сегодняшний день централизованное электроснабжение Крымского полуострова при суммарном потреблении порядка 1 тысячи 280 МВт на 40% обеспечивается за счет собственной генерации (порядка 195 МВт), генерации мобильных ГТЭС (285 МВт) и на 60% – за счет перетока мощности по энергомосту (до 800 МВт). Еще 270 МВт можно получить за счет солнечной и ветровой генерации. Пуск в работу Севастопольской и Симферопольской ТЭС позволит не только обеспечить необходимый уровень надежности, но и покрыть перспективный рост потребностей Крымского полуострова.

Напомним, правительство РФ поручило ввести в эксплуатацию первые блоки Симферопольской и Севастопольской ТЭС 1 сентября. Второй блок Севастопольской ТЭС запустят 1 октября, Симферопольской – 1 ноября. До этого планировалось, что энергоблоки будут введены в эксплуатацию в середине мая, а вторые блоки запустят в июне.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.06.18

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