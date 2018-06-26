Москву заставят выбирать между Донбассом и Асадом

В США намерены надавить на Кремль и добиться ослабления влияния России на Сирию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты предполагают, что представители США будут добиваться этой цели, используя тему отношений РФ и Донецкой и Луганской народных республик.

Заявления о том, что Россия должна пойти на уступки, могут прозвучать на ближайшей встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, которая запланирована на 27 июня.

«Болтон придерживается политики традиционного доминирования США, в частности на Ближнем Востоке. Он считает, что на Ближнем Востоке сейчас США сильно уступают. Исходя из этого они должны восстановить свои позиции там, а потом и во всем мире. Вторым пунктом у него идет Украина. Нужно сковать Россию на Украине, чтобы риски и угрозы для России на этом направлении возросли. Это сделает ее более уступчивой на ближневосточном направлении», – цитирует «ПолитНавигатор» заведующего кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 26.06.18

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