Московская либеральная писательница рассказала украинцам о «культурной отсталости русских»

Россия превращается в мировую провинцию, считает российская писательница Людмила Улицкая. Об этом она заявила в интервью украинскому телеканалу «112 Украина».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», писательница уверена, что Россия безнадежно «отстает» от Европы в своем развитии.

«Мы не можем стать европейцами, нам нужно еще 150 лет, а может, больше. Вот эта вот разница «догоняния» – она на самом деле существует. Мы это чувствуем, общаясь с людьми в разных странах», – утверждает Улицкая и сетует, что «к сожалению, у нас сейчас очень падает образовательный уровень и уровень культуры».

По словам писательницы, чтобы «догнать» западные страны, Россию необходимо срочно «окультуривать», а жителям страны – избавиться от агрессии: «Мы не можем снизить уровень агрессии нашего начальства и нашего военного руководства, но в себе уровень агрессии мы снижать можем», – уверена Улицкая.

Развитие России писательница назвала «архаическим движением, которое идет поперек всему цивилизационному процессу». Улицкая убеждена, что «прогресс» в этом вопросе возможен, если в стране поменяется руководство.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 26.06.18

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