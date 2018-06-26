Путин определился с новым командующим Черноморским флотом

Президент России Владимир Путин назначил командующим Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Моисеев уроженец Калининградской области, имеет звание Героя России. В ноябре 2017 года была назначен заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ. Обязанности командующего Черноморским флотом исполнял с 14 мая 2018 года. На этой должности он сменил адмирала Александра Витко, который активно участвовал в событиях Крымской весны.

По данным пресс-службы Южного военного округа, Витко направлен к новому месту службы в Главное командование ВМФ.

Стоит отметить, что, по мнению наблюдателей, у бывшего командующего флотом складывались непростые отношения с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым. В 2016 году появились сведения о том, что Овсянников, исполнявший на тот момент обязанности главы города, якобы продержал Витко несколько часов в своей приемной. После чего СМИ опубликовали информацию о том, что рассматривается возможность перевода ЧФ под юрисдикцию Симферополя.

Кроме того, адмирала называли одним из главных возможных конкурентов Овсянникова на выборах губернатора города в 2017 году. По данным источников, его выдвижение допускали в партии власти, посчитав, что Витко способен нормализовать работу госструктур и сдерживать политические скандалы, не давая им развиваться.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 26.06.18

Российский омбудсмен встретилась с экипажем сейнера «Норд», удерживаемым на Украине. / Московская либеральная писательница рассказала украинцам о «культурной отсталости русских». / Юридическая ловушка: Запад ничем не поможет Украине в Азовском море. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»