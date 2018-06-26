В МЧС Крыма представили нового руководителя

Сотрудникам главного управления МЧС РФ по РК представили нового руководителя – временно исполняющего обязанности начальника главка, генерал-майора внутренней службы Александра Еремеева. Специально для этого в Крым прибыл первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Еремеев родился в Красноярском крае 9 сентября 1964 года. С 17 лет – в противопожарной службе. В 2003 году был назначен заместителем начальника ГУ по делам ГО и ЧС Красноярского края – начальником управления организации пожаротушения, в 2005 году стал первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю. С 2009 – работал заместителем начальника Сибирского регионального центра МЧС России по Государственной противопожарной службе.

Его предшественник на посту руководителя крымского главка Сергей Шахов останется работать в Совете министров РК в должности министра по чрезвычайным ситуациям. Такое решение принял глава Крыма Сергей Аксенов.

Отметим, во время визита на полуостров заместитель руководителя МЧС России Александр Чуприян намерен проверить боеготовность подразделений Пожарно-спасательной службы РК, а также проинспектировать Крымский мост на предмет безопасности.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.06.18

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