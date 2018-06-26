Житель Урала намерен одновременно «порулить» Севастополем и Свердловской областью

Севастопольские госструктуры получат очередного приезжего специалиста. По информации СМИ, к переезду в город готовится бывший главный врач онкодиспансера Каменска-Уральского Михаил Голованов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», он оставил пост руководителя медицинского учреждения ради новой должности в Севастополе. Какой работой на новом месте займется бывший руководитель онкодиспансера, имеющий в том числе высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление», пока неизвестно.

Примечательно, что несмотря на увольнение из онкодиспансера, Голованов, по данным издания «Новый Каменск», не планирует отказываться от полномочий депутата Законодательного собрания Свердловской области. Бывший главврач получил мандат в 2016 году.

Удастся ли Голованову совмещать работу в Севастополе и в то же время следить за событиями в другом регионе, представляя интересы жителей области в парламенте, остается только догадываться.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 26.06.18

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