Украине всё позволено! Захарова возмущённо бьёт челом, обращаясь к «западным партнёрам»

В МИД РФ отреагировали на запрет журналистам российских СМИ посещать Украину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудница телеканала «RT» Пола Слиер и телеведущий Евгений Примаков планировали посетить конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве, однако власти Украины отказались пропускать их на территорию страны. Журналистам запретили посещать «Незалежную» в течение 5 лет, рассмотрев в их деятельности угрозу для безопасности страны.

«Надеемся, что участники упомянутой конференции осудят данный возмутительный случай нарушения прав и свобод журналистов, как это сделал (представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ) Арлем Дезир. Вместе с тем, ожидаем от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также от других профильных международных структур более жесткой реакции в ответ на политику ограничения свободы слова со стороны официального Киева», – говорится в официальном комментарии представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве запрет российским журналистам посещать Украину назвали «рестриктивными мерами», которые подтверждают применение в «Незалежной» репрессий к СМИ, с целью подавить свободу слова. Представитель МИД РФ уверена, что киевские власти проводят такую политику без какой-либо опаски, так как их действия остаются без жесткой критики со стороны международных организаций.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 26.06.18

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