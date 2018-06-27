Детей из Вологодской области пришлось эвакуировать из Крыма

Полтора десятка детей из Череповца пришлось буквально эвакуировать из Крыма: детей разместили в небезопасных условиях.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК, 16 детей и нескольких сопровождающих из Вологодской области обнаружили на территорию заброшенного лагеря «Веселый» (село Веселое, Судак). Они жили в палатках.

«О планируемом открытии лагеря информация в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю не поступала, лагерь санитарно-эпидемиологического заключения не имеет. Никаких правоустанавливающих документов для организации детского отдыха и оздоровления руководителем группы не было представлено, – подчеркнули в ведомстве. – При проведении обследования лагеря специалистами территориального отдела по Феодосии, Судаку и Кировскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства.

Информация направлена в прокуратуру города Судака для принятия мер прокурорского реагирования».

Администрация Судака эвакуировала детей из заброшенного лагеря – сначала их разместили в пансионате «Зенит» на территории города, а через несколько дней отправили домой.

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 26.06.18

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