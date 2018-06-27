Град и шквал: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на полуострове ожидаются грозы, ливни (местами сильные), град, шквалистый ветер.

При этом ждать понижения температуры пока не стоит. Например, в Симферополе столбики термометров 27 июня поднимутся до +34, 28 июня – до +36. До 29 июня в Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.06.18

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