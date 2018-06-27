Город для пешеходов: итальянец разработал проект развития Ялты

Итальянский архитектор Ринальдо Вичентини разработал предложения по развитию центральной части Ялты. Проект рассмотрели в городской администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представленная концепция касается Городского сада, набережной и территории Центра детско-юношеского технического творчества.

Архитектор поставил перед собой задачу сделать эту част города максимально удобной и комфортной для пешеходов, поэтому предложил сделать Городской сад исключительно пешеходной зоной, а также рассмотреть возможность организации в этом районе подземной парковки.

Вичентини считает необходимым создать в центре Ялты еще один парк (он назвал объект «Четыре сезона»), в котором можно будет организовать досуг всех поколений горожан.

В частности, проект предусматривает песочную зону для детей, игровые площадки, зоны отдыха и шахматы. Архитектор предлагает сделать одним из главных украшений парка старые спиленные деревья, которые подчеркнут естественный ландшафт города в целом.

«Это могло бы стать еще одной визитной карточкой Ялты», – заявил архитектор.

Для набережной разработан проект «Терапия морем». В частности, предполагается установить современные скамейки с видом на море, вписанные в общую концепцию города.

В администрации города проект в целом одобрили, но высказали пожелание, чтобы новый проект гармонично сочетался с исторической архитектурой Ялты, подчеркивая ее уникальность и природный ландшафт.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 27.06.18

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