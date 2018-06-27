В Оренбурге осуждена реализатор липовых путевок в Крым

Мошенница из Оренбургской области зарабатывала на продаже «фейковых» путевок в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина, будучи учредителем фирмы «Гермес Тур», заключала договоры с желающими посетить курорты полуострова. Клиенты компании полностью оплачивали путевки, но мошенница свои обязательства не выполняла, присваивая деньги.

«Судом установлено, что ООО «Гермес Тур» с 25 июня 2017 года не состоит в Едином федеральном реестре туроператоров и не может заниматься туристической деятельностью. Однако с июля по сентябрь 2017 года единственная учредительница общества, зная об отсутствии у юридического лица соответствующих прав на реализацию путешествий, все же продолжала продавать туры в Крым», – сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга.

От действий мошенницы пострадали восемь человек. Пять из них подали иски о возмещении материального ущерба. Суд постановил взыскать с женщины в их пользу более 100 тысяч рублей, и приговорил ее к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы. Так как у мошенницы есть несовершеннолетний ребенок, суд решил отсрочить наказание до 2026 года.

Оренбург, Леонид Маковецкий

Оренбург. Другие новости 27.06.18

Правительство Севастополя сильно преувеличило готовность пляжей. / Город для пешеходов: итальянец разработал проект развития Ялты. / В Константинополе опровергли заявления Порошенко о готовности предоставить автокефалию Украинской церкви. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»