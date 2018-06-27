В Польше либерализовали «антибандеровский» закон – бандеровцам не легче

В Польше отказались от уголовного преследования за обвинение поляков в участии в военных преступлениях нацистов в период Второй мировой войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовное наказание предусматривалось за публичное обвинение жителей Польши в причастности к Холокосту, а также использование формулировки «польский лагерь смерти», которая относится к располагавшимся на территории страны концлагерям.

Поправка к закону об Институте национальной памяти, предусматривающая отмену наказания в виде лишения свободы, и сохраняющая штрафы, была принята сегодня нижней палатой польского парламента. За изменение закона проголосовала большая часть депутатов. Теперь документ рассмотрит сенат.

Проект изменений был внесен премьером Польши Матеушем Моравецким, так как, по его мнению, закон «не достиг своей цели». Стоит отметить, что документ не раз критиковался другими странами. К примеру, представителями США, которые предлагали пересмотреть закон.

Возмущены были законом и в Киеве, поскольку документ предусматривает ответственность за пропаганду украинского национализма и отрицание фактов массового уничтожения бойцами «Украинской повстанческой армии» (запрещенная в России экстремистская организация – прим. «НД») граждан Польши. Эту норму польский парламент оставил без изменений.

Наблюдатели предположили, что пойдя на встречу ЕС в части недопущения реабилитации польских пособников нацистов, Варшава теперь с удвоенной энергией возьмется за украинских идеологических последователей Бандеры.

Варшава, Леонид Маковецкий

Варшава. Другие новости 27.06.18

Бывшие военнослужащие Украины получат деньги на покупку квартир в Крыму. / Ответка за «Норд»: Россия закошмарила украинский грузопоток в Керченском проливе. / За что скакали? Процент украинцев, не желающих в ЕС, вернулся к временам Януковича (СКРИН). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»