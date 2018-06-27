«Успехи» Москальковой: украинская прокуратура задержала капитана «Норда» до сентября

На Украине продлили сроки досудебного расследования по уголовному делу в отношении капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следователи из «Незалежной» получили еще два месяца, чтобы собрать «доказательства вины» Горбенко.

«По капитану судна «Норд» продлен срок досудебного расследования до 1 сентября 2018 года», – цитируют украинские СМИ пресс-секретаря прокуратуры несуществующей «АРК» Татьяну Тихончик.

Напомним, 25 марта в Азовском море украинские пограничники остановили, а затем угнали в порт Бердянска крымский сейнер «Норд». Рыбаки имели все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря. Тем не менее, Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

Отметим, что накануне с задержанными моряками «Норда» встретилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По итогам встречи, она заявила о своем намерении обратиться к властям Украины, чтобы добиться освобождения экипажа. Москалькова встретилась с моряками в рамках взаимных визитов российского и украинского омбудсмена.

При этом в Кремле оправдываются тем, что работу уполномоченных по правам человека усложняет взаимное недоверие между сторонами. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, также затягивается процесс получения согласований на посещение омбудсменами задержанных и заключенных.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 27.06.18

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