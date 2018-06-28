На Украине драматически упала добыча сала

На Украине стремительно сокращаются объемы экспорта сала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за первые 5 месяцев 2018 года из «Незалежной» вывезено 920 тонн сала, что в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

В такой же пропорции сократился приток валюты от продажи сала: если за январь – май 2017 года доходы от экспорта составили 6,3 млн долларов, то в этом году – всего 2,1 млн.

При этом затраты на импорт свинины на 7,3 млн превысили поступления валюты за экспортные поставки этой продукции. В целом, импорт почти утроился, сообщает ассоциация «Свиноводы Украины»: с начала 2018 года в «Незалежную» завезли 5,2 тысяч тонн мяса свиней (1,9 тысяч тонн в 2017 году), расходы на импорт увеличились более чем 3,5 раза – выросла как средняя цена килограмма ввезенной продукции, так и существенно стала шире товарная структура импорта.

Напомним, структура сбыта мяса на Украине начала меняться в 2016 году: в декабре 2015 вступил в силу запрет на поставки мясной продукции в Россию, на которую приходилось 90% украинского сбыта мяса. В результате, экспорт свинины упал в 12 раз: с 27 тысяч тонн в 2015 году до чуть более 2 тысяч в 2016.

А ввоз мяса свиней в 2017 году вырос на 64%. В результате доля импорта к 2018 году достигла 10% от общего объема внутреннего потребления. Основными поставщиками свинины на Украину являются Польша и Германия.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 28.06.18

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