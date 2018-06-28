Депутаты Верховной рады едва не подрались, выясняя, кто «сдал» Крым

Депутаты Верховной рады Игорь Мосийчук и Нестор Шуфрич едва не подрались в прямом эфире одного из украинских телеканалов, выясняя, кто более виноват в «сдаче Крыма».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спор начался с выяснения вопроса, чьим интересам должен служить парламент. «Если вы продадите себя олигархам, то к власти придут олигархи, а если вы продадитесь народу Украины, то с парламентом будет все в порядке», – заявил Шурфич.

«Вопрос лишь в том, кому продаете себя вы», – парировал Мосийчук.

«У нас уже пятый президент, и ни одним страна не довольна, – продолжил Шурфич. – Мы не можем зависеть о настроения, воли одного человека и его окружения».

«Проблема в том, насколько сильным был каждый из них. Насколько был способен удерживать вертикаль власти. Тузлу защитили, а Крым сдали», – ответил Мосийчук, переходя на повышенный тон.

Шурфич тоже разгорячился: «Тузлу я, Владимир, Юрий защитили, а вы Крым – нет! Вот это, к сожалению, правда!"

«Кто «вы»? Вы сидели тогда в парламенте, а я в тюрьме, куда меня Янукович посадил, – перешел на крик Мосийчук. – Давайте не будем! Это вы, как представитель власти, виновны в сдаче Крыма!"

В этот момент ведущий прервал дискуссию, принимающую опасный оборот.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 28.06.18

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