В Крыму зарезали ребенка

В Симферопольском районе убили 33-летную женщину, ее тело было обнаружено 27 июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рядом с телом женщины был найден ее сын, получивший ножевые ранения. Мальчика доставили в больницу, врачи пытались его спасти, но он не выжил.

В управлении Следственного комитета по Крыму уже заявили о раскрытии преступления.

«Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции был задержан 23-летний местный житель. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, избрана мера пресечения. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в управлении.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц».

Симферопольский район, Леонид Маковецкий

Симферопольский район. Другие новости 28.06.18

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