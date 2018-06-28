Фактическое признание: Россию вернут в G8 вместе с Крымом

В США допустили возможность возвращения в клуб ведущих стран мира без возвращения Крыма Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям заявил, что существует возможность достижения компромиссов с Россией, которые позволили бы ей присоединиться к G7, не взирая на ситуацию с Крымом.

«Президент (Трамп – прим НД) глубоко убежден, что Россия неизбежно будет участником этих важных геостратегических дискуссий, – отметил Помпео. – Президент надеется, что мы сможем снизить температуру, снизить риск для Америки и найти несколько позиций, по которым мы сможем получить хороший результат для Украины».

Напомним, в начале июня перед саммитом «семерки» в Канаде Трамп заявил, что Россия тоже должна участвовать в переговорах. Тогда эту позицию поддержал лишь премьер Италии Джузеппе Конте.

А 27 июня советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не исключил, что тема возможного расширения G7 будет обсуждаться на предстоящем российско-американском саммите.

Вашингтон, Артем Рокотов

Вашингтон. Другие новости 28.06.18

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