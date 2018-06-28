«Всё пропало, шеф»: в Киеве доложили, что Крым способен в одиночку уничтожить Украину

Военный потенциал России в Черном и Азовском морях вызвал панику не только у украинских политиков, но и у разведчиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал группировку войск РФ в Крыму «очень угрожающей»:

«Сама группировка порядка 32 тысяч человек, это во-первых. Во-вторых, очень мощная группировка как авиационная, так и корабельная. В корабельной группировке угроза откуда? Это ракетные системы «Калибр». Это стратегическое оружие, которое может достигать любой точки нашей страны. До Львова, полностью на всей территории».

Волнует Главное управление разведки и то, что Россия может контролировать всю Азовскую акваторию.

Но главная головная боль Украины заключается в том, что на постоянное угрозы «незалежных» политиков вернуть Крым силой, РФ ответила созданием на полуострове уникальной межвидовой группировки, не оставляющей ни единого шанса потенциальному противнику,

«На сегодняшний день то вооружение, которое есть у Российской Федерации, позволяет применять их боевую авиацию даже с территории России. Наносить удары крылатыми ракетами по нашей территории, не заходя в пространство. Это очень угрожающе. Они эти вопросы сейчас очень активно отрабатывают в Сирии по-боевому. Не просто учебно, а по-боевому», – заявил СКибицкий.

Июнь 28, Платон Ефимчук

Июнь 28. Другие новости 28.06.18

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