Федералы вытянут крымские дороги из ненормативного состояния

Процесс передачи главных дорог Крыма в федеральную собственность начнется со следующего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», планируется, что после того как дорожная сеть будет передана, до 83% крымских трасс к 2024 году будет приведено в порядок. В основном это касается дорог по северному и керченскому направлениям, где сейчас ведутся или планируются работы по реконструкции. Пока что лишь около 20% трасс соответствуют нормам.

«Для того чтобы опорную дорожную сеть Крыма привести в нормативное состояние и она соответствовала самым высоким требованиям, у нас есть согласованная с министерством транспорта РФ концепция о передаче дорожной сети до 2021 году в федеральную собственность», – цитирует председателя Госкомитета дорожного хозяйства Крыма Сергея Карпова «Крыминформ».

Напомним, в рамках реализации федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя на территории полуострова строят трассу «Таврида». Она свяжет все крупные города с Крымским мостом. Подрядчиком является компания «ВАД». Стоимость проекта – 137,3 миллиардов рублей. Планируется, что все полосы трассы будут построены и сданы в эксплуатацию к концу 2020 года.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.06.18

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