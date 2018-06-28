«Целились» в больных и детей: в ДНР произошел теракт

В ДНР произошел теракт: на въезд в Иловайск неизвестные взорвали мемориал «За оборону города».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром через Иловайск прошла российская автоколонна с гуманитарной помощью. По мнению командования ДНР, целью диверсантов был как раз гумконвой, маршрут которого пролегал мимо памятника, установленного в честь освобождения города от украинской армии в 2014 году.

Диверсанты цели не достигли – КАМАЗы с медикаментами и детским питанием благополучно пришли в пункт назначения.

В министерстве госбезопасности сообщили, что на месте происшествия ведутся следственные мероприятия.

Донецк, Платон Ефимчук

Донецк. Другие новости 28.06.18

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