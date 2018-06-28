Новый аэровокзал Симферополя соединят скоростными электричками с востоком и западом Крыма

В Крыму обсуждают возможность строительства железнодорожных веток, которые позволят туристам быстро добираться от нового аэровокзального комплекса Симферополя до курортных городов. Об этом заявил министр транспорта Крыма Юрий Овсянников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для реализации задуманного власти намерены задействовать уже существующую железнодорожную инфраструктуру, с которой будут соединены новые ветки. Скоростные поезда повышенной комфортности будут осуществлять рейсы от нового терминала до Феодосии, Севастополя, Евпатории и города Саки. При этом обсуждается создание нового прямого участка железнодорожной дороги от Симферополя до Феодосии, так как существующая ветвь предполагает следование через Джанкой.

По планам правительства республики, в Крыму может появиться пригородная пассажирская компания.

По информации представителей аэропорта, новый терминал с момента открытия, то есть за два месяца, обслужил уже более одного миллиона пассажиров. В аэропорту признают, что все еще сохраняются проблемы с транспортной доступностью нового терминала, так как основная маршрутная сеть междугороднего сообщения осталась в районе старого комплекса. Представители аэропорта анонсировали изменение инфраструктуры объекта, которые решат проблемы с доступностью терминала.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.06.18

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