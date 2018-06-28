Евпатория не смогла пристроить миллиард на фонари и озеленение

В Евпатории не смогли пристроить миллиард на фонари и озеленение: москвичи были небрежны, а крымчане вообще не захотели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городским властям пока не удалось договориться об освоении миллиарда с лишним рублей, предназначавшихся на реконструкцию улично-дорожной сети. Источником финансирования является субсидия из федерального бюджета бюджету РК на софинансирование расходов по целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».

Конкурс был объявлен в последний день мая. Столь значительная стоимость услуги ( 1 млрд 133 млн руб) предусматривала обязательные общественные слушания. Судя по опубликованному протоколу, они были проведены. Но столь «умело», что для участия в их первом этапе зарегистрировалось ноль горожан и, естественно, не поступило ни одного замечания к проекту реконструкции. Как сказано в конкурсной документации, нарушений не зафиксировано и на втором этапе общественных обсуждений.

Основными объектами реконструкции должны стать пять евпаторийских улиц: Раздольненское, Черноморское, Красноярское, Лесное шоссе и аллея Дружбы. Там должно быть установлено стационарное электроосвещение, в 790 млн руб оценены благоустройство и озеленение территории.

На участие в конкурсе подали заявки две московские фирмы, но им обеим было отказано в участии из-за несоответствия документации условиям конкурса.

Предполагается, что работы продлятся с момента заключения контракта до 01 декабря 2020 года, поэтому конкурс будет объявлен повторно.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 28.06.18

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